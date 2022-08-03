Lucas Torreira koptu geliyor

Transferde vites yükselten G.Saray'ın orta sahadaki yeni hamlesi Lucas Torreira için artık geri sayım başladı. Uruguaylı oyuncu ile 3+1 yıllığına el sıkışan ve 3 milyon Euro garanti ücret ödeme garantisi veren sarı-kırmızılılar, Arsenal cephesi ile de 6 milyon Euro'ya el sıkıştı. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 26 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet eden Aslan, imza için prosedürleri yerine getirecek.