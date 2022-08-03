Masuaku, Kayserispor’a hazırlanıyor! İlk idmanına çıktı...

Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için West Ham United'dan Arthur Masuaku ile anlaşan Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sol beki ligin ilk haftasında cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor maçına yetiştirmek istiyor.
Önceki gün İstanbul'a gelen ve dün sağlık kontrolünden geçirilen Demokratik Kongolu futbolcu, akşam idmanında yer aldı. Teknik direktör Valerien İsmael yeni oyuncuyu takımla tanıştırdı. Beşiktaş'tan 800 bin Euro maaş alacak Masuaku'nun, kontratında 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.