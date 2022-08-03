Masuaku’da hedef Kayseri

Beşiktaş’ın yeni sol beki dün önce sağlık kontrolünden geçti, ardından akşam idmanına çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun ilk hafta sahada olması bekleniyor
Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için West Ham United'dan Arthur Masuaku ileanlaşan Beşiktaş, kiralık olarakkadrosuna kattığı 28 yaşındakisol beki ligin ilk haftasındacumartesi günü VodafonePark'ta oynanacak Kayserispormaçına yetiştirmek istiyor. Önceki gün İstanbul'a gelen ve dün sağlık kontrolünden geçirilen Demokratik Kongolu futbolcu, akşam idmanında yer aldı. Teknik direktör Valerien İsmael yeni oyuncuyu takımla tanıştırdı. Beşiktaş'tan 800bin Euro maaş alacakMasuaku'nun, kontratında 2.2milyon Euro satın alma opsiyonumaddesi de bulunuyor.