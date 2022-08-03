Mertens harekatı

Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Haris Seferovic gibi üst düzey oyunculardan oluşan hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızı gözüne kestirdi:İtalyan ekibi Napoli ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eren Mertens, serbest statüde ve bonservisi elinde. Forvet, forvet arkası, sağ açık ve sol açık olarak görev yapabilen 35 yaşındaki Belçikalı yıldıza hücum hattının jokeri gözüyle bakılıyor.Dün oyuncu için ilk girişiminde bulunan G.Saray, yıllık 4 milyon Euro'luk teklifle bu transferde bir adım öne geçti. Mertens'e 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı- kırmızılılar, görüşmelerine devam ediyor.2013 yılında Napoli'ye gelen Mertens kariyerinde 682 maçta 246 gol ve 181 asiste imzasını koydu.