Mertens harekatı

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki futbolcunun forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık olarak oynaması yönetimin iştahını kabarttı. G.Saray, yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve 2+1 sezonluk kontrat ile masada
Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Haris Seferovic gibi üst düzey oyunculardan oluşan hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızı gözüne kestirdi: DriesMertens. İtalyan ekibi Napoli ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eren Mertens, serbest statüde ve bonservisi elinde. Forvet, forvet arkası, sağ açık ve sol açık olarak görev yapabilen 35 yaşındaki Belçikalı yıldıza hücum hattının jokeri gözüyle bakılıyor. Teknik direktörOkan Buruk'un da hücumhattının farklı bölgelerinde oynamasısebebiyle oyuncuya onayvermesi ile birlikte Galatasaraylıidareciler bu transfer için hemenkolları sıvadı.
ARTIK BİR ADIM ÖNE GEÇTİLER
Dün oyuncu için ilk girişiminde bulunan G.Saray, yıllık 4 milyon Euro'luk teklifle bu transferde bir adım öne geçti. Mertens'e 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı- kırmızılılar, görüşmelerine devam ediyor. OyuncuyaTürkiye'den de tekliflerolduğu öğrenilirkenİtalya Ligi'nin yanı sıraABD kulüpleri de oyuncununpeşinde... 2013 yılında Napoli'ye gelen Mertens kariyerinde 682 maçta 246 gol ve 181 asiste imzasını koydu. 1.69 boyundaki 35 yaşındakifutbolcu, BelçikaMilli Takımı formasınıise 105 kez giydi.