Orta sahanın dinamosu

sezon Hollanda Ligi'nde 28 maça çıkan vesahada kalan oyuncu maç başınaforma giydi.sahanın sağ iç kısmını ağırlıklı olarak kullanan ve genellikleMidtsjö tam anlamı ile hücumsavunma arasındaki boşluğu dolduruyor.kaldığı süre zarfında dinamik görüntüsünü asla kaybetmez, gücü bitene kadar bir an olsun durmaz.bilgisinin yüksekliği sayesinde rakibin yerleşmeye çalıştığı anlarda pas arası yapar,takımların kendi yarı sahalarında kazandıkları topları, pratik hamleleri ile hızlı şekilde G.Saray yarı sahasına taşımasının önüne geçer.orta saha bölümünde görüş hakimiyeti ile birlikte takımını iyi yönlendirir, sadece kendisi değil ekibini de hücuma taşır.oyununda özellikle yakınında oynayan ikiliyi de pas sisteminin içine sokar.topları kapmada etkili ancak bunları tam anlamıyla dikine kullanmada zayıf kalabilir.pas tercihleri nedeniyle zaman kaybetmesi ile G.Saray hücuma çıkışında yavaşlayabilir.mücadelelerdeki zayıf kaldığı anları önlemek adına rakipten önce hamle yapıp; ya alan kapatması ya da topu hemen kullanması ile bunu telafi etmeye çalışır.