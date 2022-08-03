Orta sahanın dinamosu

GEÇTİĞİMIZ sezon Hollanda Ligi'nde 28 maça çıkan ve toplamda 2 bin 218dakika sahada kalan oyuncu maç başına 79.2 dakika forma giydi. ORTA sahanın sağ iç kısmını ağırlıklı olarak kullanan ve genellikle her iki ceza sahası içindede çok aktif görülmeyen Midtsjö tam anlamı ile hücumsavunma arasındaki boşluğu dolduruyor. OYUNDA kaldığı süre zarfında dinamik görüntüsünü asla kaybetmez, gücü bitene kadar bir an olsun durmaz. POZİSYON bilgisinin yüksekliği sayesinde rakibin yerleşmeye çalıştığı anlarda pas arası yapar, rakibi rahatsızedip hızlı top çıkarmasına neden olur. RAKİP takımların kendi yarı sahalarında kazandıkları topları, pratik hamleleri ile hızlı şekilde G.Saray yarı sahasına taşımasının önüne geçer. OYUNUN orta saha bölümünde görüş hakimiyeti ile birlikte takımını iyi yönlendirir, sadece kendisi değil ekibini de hücuma taşır. PAS oyununda özellikle yakınında oynayan ikiliyi de pas sisteminin içine sokar. Birlikte hareketkabiliyeti yüksek olmasının yanı sıra 2 ve 3'lü pas trafiğiile rakip ceza sahasına hızlı geçişler sağlar. SAHİPSİZ topları kapmada etkili ancak bunları tam anlamıyla dikine kullanmada zayıf kalabilir. GARANTİLİ pas tercihleri nedeniyle zaman kaybetmesi ile G.Saray hücuma çıkışında yavaşlayabilir. İKİLİ mücadelelerdeki zayıf kaldığı anları önlemek adına rakipten önce hamle yapıp; ya alan kapatması ya da topu hemen kullanması ile bunu telafi etmeye çalışır.