Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orta sahanın dinamosu
Giriş Tarihi: 3.8.2022

Orta sahanın dinamosu

SUAT UMURHAN
GEÇTİĞİMIZ sezon Hollanda Ligi'nde 28 maça çıkan ve toplamda 2 bin 218 dakika sahada kalan oyuncu maç başına 79.2 dakika forma giydi.
ORTA sahanın sağ iç kısmını ağırlıklı olarak kullanan ve genellikle her iki ceza sahası içinde de çok aktif görülmeyen Midtsjö tam anlamı ile hücumsavunma arasındaki boşluğu dolduruyor.
OYUNDA kaldığı süre zarfında dinamik görüntüsünü asla kaybetmez, gücü bitene kadar bir an olsun durmaz.
POZİSYON bilgisinin yüksekliği sayesinde rakibin yerleşmeye çalıştığı anlarda pas arası yapar, rakibi rahatsız edip hızlı top çıkarmasına neden olur.
RAKİP takımların kendi yarı sahalarında kazandıkları topları, pratik hamleleri ile hızlı şekilde G.Saray yarı sahasına taşımasının önüne geçer.
OYUNUN orta saha bölümünde görüş hakimiyeti ile birlikte takımını iyi yönlendirir, sadece kendisi değil ekibini de hücuma taşır.
PAS oyununda özellikle yakınında oynayan ikiliyi de pas sisteminin içine sokar. Birlikte hareket kabiliyeti yüksek olmasının yanı sıra 2 ve 3'lü pas trafiği ile rakip ceza sahasına hızlı geçişler sağlar.
SAHİPSİZ topları kapmada etkili ancak bunları tam anlamıyla dikine kullanmada zayıf kalabilir.
GARANTİLİ pas tercihleri nedeniyle zaman kaybetmesi ile G.Saray hücuma çıkışında yavaşlayabilir.
İKİLİ mücadelelerdeki zayıf kaldığı anları önlemek adına rakipten önce hamle yapıp; ya alan kapatması ya da topu hemen kullanması ile bunu telafi etmeye çalışır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 TOKİ konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve tarihleri ile Aile Destek Programı ödemeleri başladı!
YKS Üniversite tercih sonuçları tarihi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi İstanbul'da...
Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilmişti: Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!
Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E devlet ile sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahanın dinamosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA