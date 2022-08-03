Peşin para kapıları açtı!

AZ Alkmaar, Midtsjö için G.Saray’ın, ödemenin yarısını hemen yapması ile yelkenleri suya indirmiş...
G.Saray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta sahaiçin AZ Alkmaar'a 3.5 milyonEuro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüpbu rakamın yarısını peşin olaraködeyerek bu transfer sürecinihızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.
OMAR'DAN BILGILERI ALDIM
Statta bulunan G.Saray Müzesi'ni gezen Norveçli oyuncu, GS TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğumiçin mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağımyeni macera için sabırsızlanıyorum.Buraya şampiyonlukkazanmaya geldim. Taraftarve takım için her şeyimien yüksek seviyede vereceğim."