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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Peşin para kapıları açtı!

MEHMET ÖZCAN
Peşin para kapıları açtı!

AZ Alkmaar, Midtsjö için G.Saray’ın, ödemenin yarısını hemen yapması ile yelkenleri suya indirmiş...

G.Saray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.

OMAR'DAN BILGILERI ALDIM
Statta bulunan G.Saray Müzesi'ni gezen Norveçli oyuncu, GS TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim."

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Peşin para kapıları açtı!
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