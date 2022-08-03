Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Torreira, Galatasaray ile imzaya çok yakın! Transferde sıra Arsenal'de...
Giriş Tarihi: 3.8.2022 09:41 Son Güncelleme: 3.8.2022 09:44

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Torreira, Galatasaray ile imzaya çok yakın! Transferde sıra Arsenal'de...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Torreira, Galatasaray ile imzaya çok yakın! Transferde sıra Arsenal’de...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Arsenalli futbolcu Lucas Torreira ile anlaşmaya çok yakın. İşte tüm detaylar...

Transferde vites yükselten Galatasaray'ın orta sahadaki yeni hamlesi Lucas Torreira için artık geri sayım başladı.

Uruguaylı oyuncu ile 3+1 yıllığına el sıkışan ve 3 milyon Euro garanti ücret ödeme garantisi veren sarı-kırmızılılar, Arsenal cephesi ile de 6 milyon Euro'ya el sıkıştı. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 26 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet eden Aslan, imza için prosedürleri yerine getirecek.

Sağlık kontrolleri sonrasında Torreira'nın yeni formasını giymesi bekleniyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Torreira, Galatasaray ile imzaya çok yakın! Transferde sıra Arsenal'de...
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