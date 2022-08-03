Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşen bordo-mavililerin son durumunu SABAH Spor yazarları değerlendirdi.
İşte yazarların değerlendirmeleri;
SORU: Trabzonspor lige ne kadar hazır? Takviye lazım mı? Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag eşleşmesi için yorumunuz nedir?
İSKENDER GÜNEN: EN BÜYÜK AVANTAJI TECRÜBELİ YILDIZLARI
Süper Kupa ile sezona başlamak öz güven açısından önemliydi. Fakat oynanan oyun, Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Özellikle oyunda tempoyu artırmak çok önemli. Kopenhag, Danimarka'nın en önemli ekiplerinden birisi. Bir de Danimarka liginin 4. haftasının oynanacak olması Kopenhag'ın, Trabzonspor'a göre daha hazır olacağı gerçeğini öne çıkartıyor. Disiplini ön planda tutan bir futbol kültürünün temsilcileri...
ÖMER ÜRÜNDÜL: ORTA SAHAYI DİKKATLİ OLUŞTURMALI
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi grubuna kalabilmek için Kopenhag ile eşleşti. Kesinlikle hafife alınacak bir takım değil. Bir defa bir sistem takımı. Futbolcular birbirlerini iyi tanıyorlar ve fizik kondisyonları her zaman üst düzeydedir.
Trabzonspor cephesine baktığımız zaman şu anda kadro planlamasında bence kanat bekleri beklenenden iyi oturdu. Yalnız defansta Hugo'nun partneri olacak iyi bir stopere mutlaka ihtiyaç var. Bunu ivedilikle halletmek lazım. Bu arada Trabzonspor'un en önemli hücum silahı Cornelius'un da Kopenhag eski takımı. Tabii o da takım hakkında gereken bilgileri verecektir. Zorlu bir eşleşme olacak.
Benim Abdullah Avcı'ya tek tavsiyem, orta saha oluşumunu çok dikkatli yapmalı. O bölgede Siopis ile Kasımpaşa'dan gelen Doğucan'ı da düşünebilir. Doğucan geçen sene çok deneyim kazandı. Fizik açıdan güçlü ve orta sahada iyi bir kesici.
BÜLENT TİMURLENK: RAKİBİN OYUNUNU ANALİZ ETMEK ÖNEMLİ
Aday rakipler arasında Kopenhag elbette en zayıf rakip değil. Ama oynayacağınız tur Şampiyonlar Ligi playoff... Hedeflediğiniz yer Şampiyonlar Ligi gruplar ise işe rakip analizden başlayacaksınız. Trabzonspor, hazırlık maçlarında parlak görüntü çizmese de Süper Kupa finalinde dengeli bir görüntü verdi. Elbette takviyeye ihtiyaçları var. Sonuçta Dorukhan bütün sezon stoper oynamayacak. Ancak sağ bek Larsen ve sol bek Eren çok doğru takviyeler. Trezeguet'nin zamana ihtiyacı var. Yeteneği tartışılmaz, Nwakaeme kadar sihirbaz olmayabilir ama hücum silahı olarak farklı tipte bir oyuncu.
Avcı finalde orta sahayı Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas üçlüsünden kurmuştu. Sanıyorum Danimarka'daki maçta Avcı, Siopis'e şans verecektir. Bu orta saha üçlüsü ve öndeki üç forvetle Trabzonspor geriye dönmekte zorlanırdı... Kalan kısa sürede en azından stoper transferini bitirmek zorundalar.
Trabzonspor'un iki maçta da kazanabilecek kadrosu var. Sonuçta artık deplasmanda gol avantajı da olmadığına göre kısaca çok atan turu geçer. Ancak başta da söylediğim gibi önemli olan sizin ne oynayacağınız kadar rakibin de ne oynayacağını doğru analiz edebilmektir.
ULAŞ ÖZDEMİR: TRABZONSPOR İŞİNİ ŞANSA BIRAKAMAZ
Trabzonspor'da Avrupa organizasyonlarını tecrübe edinmiş Uğurcan, Hamsik, Visca, Abdülkadir, Denswill ve Bakasetas gibi oyuncular bulunuyor. Kadrosunu da yeni transferleriyle sağlamlaştırdı ve geçen sezona göre daha güçlü hale geldi. Ama ciddi bazı sorunları da var...
Özelikle Sivas maçında topu üçüncü bölgeye taşımada zaman zaman eksik ve orta sahası da baskıya karşı yumuşak kaldı. Pek tabii ki geriden oyun kurabilecek sağ stoper ihtiyacı da hissedildi. Hugo gibi lider stoperin yanına alınacak emektar bir stoper ile önlerine 'çapa' diye tabir edebileceğimiz oyunu iki yönüyle domine edecek bir 6 numara Trabzonspor'a seviye atlatacaktır. Hem Hamsik'e hem Ömür ya da Bakasetas ile oynadığınızda onlara da müthiş bir konfor alanı sağlayacaktır.
Kopenhag, geçen yılın lig şampiyonu ve Avrupa arenasında grubu lider tamamladı, sonrasında PSV'ye elendi. İki önemli oyuncuları Nelson ve sol kanattaki Daramy'yi satmışlardı ama Daramy'yi kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı. Sağ kanadındaki Johannesson da dikkat edilmesi gereken bir isim. Sezona kötü başlangıç yaptılar. Lakin bu bir ölçü değil. Geçen sezon başı da iyi başlayamadılar, devamındaki maçlarda seriye bağladılar. Orta sahası üretken ve sert oyuncularla bezenmiş. Özellikle duran top organizasyonlarını çok doğru yapıyorlar, hücumda Kuzey takımlarına has bir özellikle hemen çoğalıyorlar. Ezcümle... Trabzonspor, Kopenhag'ı eleyecek güçte ama işini şansa bırakmamalı, iki oyuncuyu bu hafta Trabzon'a getirmeli.