ÖMER ÜRÜNDÜL: ORTA SAHAYI DİKKATLİ OLUŞTURMALI

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi grubuna kalabilmek için Kopenhag ile eşleşti. Kesinlikle hafife alınacak bir takım değil. Bir defa bir sistem takımı. Futbolcular birbirlerini iyi tanıyorlar ve fizik kondisyonları her zaman üst düzeydedir.

Trabzonspor cephesine baktığımız zaman şu anda kadro planlamasında bence kanat bekleri beklenenden iyi oturdu. Yalnız defansta Hugo'nun partneri olacak iyi bir stopere mutlaka ihtiyaç var. Bunu ivedilikle halletmek lazım. Bu arada Trabzonspor'un en önemli hücum silahı Cornelius'un da Kopenhag eski takımı. Tabii o da takım hakkında gereken bilgileri verecektir. Zorlu bir eşleşme olacak.

Benim Abdullah Avcı'ya tek tavsiyem, orta saha oluşumunu çok dikkatli yapmalı. O bölgede Siopis ile Kasımpaşa'dan gelen Doğucan'ı da düşünebilir. Doğucan geçen sene çok deneyim kazandı. Fizik açıdan güçlü ve orta sahada iyi bir kesici.