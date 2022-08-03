Trabzonspor, Devler Ligi play-off’unda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti: Sen devirirsin!

Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu temsilcimiz, Kopenhag'ı elerse ciddi bir gelir kazanacakSüper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.İlk maç 16-17 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak, ikinci mücadele ise 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da olacak.Karadeniz ekibi rakibini elemesi durumunda ciddi bir geliri de kasasına koyacak.Yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri ise 1 milyon 137 bin Euro... Play-off'u geçmesi halinde 19 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam kazanacak olanTrabzonspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Şampiyonluk Kupası ile Süper Kupa'nın sergilendiği törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un kazanılan tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu" dediKOPENHAG Teknik Direktörü Jess Thorup ise "Kağıt üzerinde elde edeceğimiz en zor eşleşme. Ama aynı zamanda katılmak için oynadığımız dünyanın en büyük kulüp turnuvası ve bu yüzden rekabet her zaman çok keskin olacak" dediDEMIR Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Turnuvaya playoff aşamasında katılan, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibiile mücadele edecek. İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Mücadeleler, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.