Trabzonspor, Devler Ligi play-off’unda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti: Sen devirirsin!

Bordo-mavili takım, Danimarka’nın köklü ekiplerinden olan rakibi ile ilk maça 16-17 Ağustos’ta deplasmanda çıkacak. Rövanşı ise 23-24 Ağustos’ta taraftarının desteğiyle sahasında oynayacak
Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu temsilcimiz, Kopenhag'ı elerse ciddi bir gelir kazanacak
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Bordo-mavili ekip, Danimarkakulübü FC Kopenhag ile eşleşti. İlk maç 16-17 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak, ikinci mücadele ise 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da olacak. Fırtına, play-off'u geçmesi halindegruplara adını yazdıracak.
PLAY-OFF'U GEÇERSE 19 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK
Karadeniz ekibi rakibini elemesi durumunda ciddi bir geliri de kasasına koyacak. Devler Ligi'nde gruplara katılım bedeli15 milyon 640 bin Euro. Yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri ise 1 milyon 137 bin Euro... Play-off'u geçmesi halinde 19 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam kazanacak olan Trabzonspor, gruplardaher galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberliğede 930 bin Euro alacak.
ÇIFTE KUPAYLA YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Trabzonspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Şampiyonluk Kupası ile Süper Kupa'nın sergilendiği törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un kazanılan tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu" dedi
THORUP: EN ZOR EŞLEŞME
KOPENHAG Teknik Direktörü Jess Thorup ise "Kağıt üzerinde elde edeceğimiz en zor eşleşme. Ama aynı zamanda katılmak için oynadığımız dünyanın en büyük kulüp turnuvası ve bu yüzden rekabet her zaman çok keskin olacak" dedi
BEKLE BİZİAVRUPA LİGİ
DEMIR Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Turnuvaya playoff aşamasında katılan Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek. İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Mücadeleler, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek. (Fenerbahçe, Slovacko'yaelenmesi halinde iseKonferans Ligi play-off turunakatılacak).