Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan için şok sözler! "Oynamaya niyeti yok"





"BİRKAÇ TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer konusunda takviye yapmayı düşündüklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Transferde 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Orta saha, kanat ve stoper konusunda çalışıyoruz. Altyapıdaki oyunculardan nasıl çözebileceğimizi de düşünüyoruz. Altyapıdaki oyuncuları yurt dışına yollamazsanız, diğer çocuklar da bunu hedefleyerek hareket etmeli. Geçen sene 3-4 oyuncu geldi, 4 tane de bu sene gelecek. Oğuzhan Akgün var, kaleci Emre var. Birçok çocuğumuz var. Kerem Atakan konusunda da 4.5 milyon Euro'nun 4'te 1'i bile talep edilmedi bize. Görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaşlı olan menajerlere bakıyorum, hiçbirisi takımı zorda bırakacak uygulama yapmıyorlar. Emirhan'ın menajeri maalesef bizim Hasic ve Ljajic'teki menajeri. Ortağı da basketboldaki bazı oyuncuların menajeri. Kendileriyle çok keyifli çalışamıyoruz. Altyapının kapısını kapatın diyorlar ama 18 yaşından sonra herkes özgür. Buradaki mesele sizin futbolcunuz. Onların aileleri var. Anne baba çocuğu yönlendiriyorsa durum değişiyor. Emirhan'ı sistemin içine monte eden Önder Karaveli hocadır ve Emirhan'ın ailesi, Önder hocanın telefonlarını açmamış. Altyapı oyuncusuyken yıllarca görüşen aile, benimle de görüşmek istemedi. Emirhan 18 yaşını ocak ayında geçti, nisan mayıs ayında yeni sözleşme yaptık. Çocuğa 5 milyon TL teklif edildi. Bunu az görenler ne istiyor bilmiyorum. Biz teklif yaptık ama 'Ben Beşiktaş'ta, Türkiye'de oynamak istemiyorum' dedi. Henüz transferi bitmedi. Çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz ama olmuyor" diyerek devam etti.



"BU KEZ İKAZ ETMEYİZ, TEPKİMİZ AĞIR OLUR"

Hakemler konusunda sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "Yeni federasyon canla başla çalışıyor. Ama hakem konusunda alınan kararı sezon içinde göreceğiz. Beşiktaş olarak yapılacak bir hatada çok sert tepki göreceklerdir. Biz 'Bunlara düdük vermeyin' dedik. Bu saatten sonra söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur" dedi. Takımdaki havanın da çok iyi olduğunu ifade eden Çebi, "Takımda kenetlenme, dostluk ve arkadaşlar, şampiyon olduğumuz sezondan daha da yukarıda diyebilirim. Şampiyon olmanın birinci kuralı çok çalışmak, ekibin maaşını zamanında ödemek ama dostluk havasının yaşanması lazım. Şampiyon olduğumuz sezona göre daha çok görüyorum bunu. 2 sene önce pandemide alınan şampiyonluk başarı diye konuşulmuyor, sadece geçen seneki durum ve altyapı konusu konuşuluyor. Geldiğimizden bu yana 3 sene oldu. Öncesinde de ben görevden ayrılmıştım. 5 senelik süreçte 14-15 kontrattan zor çıktık. Bir futbolcu 4 milyon Euro'ya 5 yıllık kontrat yapıyor. 3 ay önce seçim vardı. Aday olmayanların adamları sokaklarda yazıp çiziyor. Valerien Ismael bizim hocamız ve kendisini beğeniyorum, başarılı olacağına inanıyorum. Hazırlık maçlarında birçok takımın kaybettiği sonuçlar var. Rakiplerimizin sonuçları eleştirilmezken, hocamızın sistemini eleştirmek, kötü niyetli emelleri olan kişilerin stratejisi. Hocanın taktiğini herkes tartışabilir. Ama ağır eleştiri yapmak ve bunu hazırlık maçlarının sonuçlarına dayandırmayı doğru bulmuyorum. Burada maç kazanma odaklı bir durum yok. Amaç topçuyu görmek. Avusturya'daki hazırlık maçlarının sonuçlarını bu arkadaşlar takdir etmezken, İspanya'daki maçları tartışıyorlar. Futbol sonuç odaklı bir oyundur. Sonuç beklemeden hoca üzerinde yapılan bu oyunlar, sadece takıma zarar verme amaçlıdır" diyerek devam etti.