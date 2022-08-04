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Giriş Tarihi: 4.8.2022 19:53

Arnaud Lusamba, Alanyaspor’da

Arnaud Lusamba, Alanyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde geçen sezon Fransa'nın Amiens SC takımında forma giyen Kongo uyruklu Fransız merkez orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Lig başlamadan transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Fransa'dan Lusamba'yı transfer ediyoruz. Lusamba 3 yıl önce yine kulübümüze gelmişti. O zaman kısmet olmamıştı. Şimdi 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Takip ettiğimiz önemli ve değerli bir oyuncu. Kulübümüze çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah kazasız belasız sakatlık geçirmeden faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Aramıza hoş geldin Lusamba" dedi.

Alanyaspor'un formasını giyeceği için mutlu olduğunu belirten Lusamba ise "Başkanımızın da dediği gibi 3 sene önce buraya gelmiştim. Demek ki kadermiş. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum, taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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Arnaud Lusamba, Alanyaspor’da
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