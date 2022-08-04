Emirhan düellosu

Emirhan İlkhan'ı transfer edecek Torino ile Beşiktaş arasındaki restleşme sürüyor. İtalyanlar, genç oyuncu için ilettiği resmi teklife yanıt alamadı.İlk olarak 18 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ödenmesi üzerinde karşılıklı anlaşmazlık çıkmıştı. İtalyanlar serbest kalma maddesini taksitlendirmeye çalıştı ancak Beşiktaş yönetimi hukukçulardan aldığı görüşle Torino'nun bunu yapamayacağını, direkt olarak 4.5 milyon Euro'nun ödenmesi halinde maddenin geçerli olacağını iletti.Torino ise Beşiktaş'a parayı iletmeden önce Emirhan İlkhan'ı İtalya'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirmek istiyor. Siyah-beyazlılar resmi teklife yanıt vermediği için iş noktalanmadı. Ancak üzerinden 5 gün geçen teklife 2 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyor. 7 günde cevap alınamazsa, Emirhan'a 4.5 milyon Euro karşılığında fesih hakkı doğacak. Torino da parayı hesaba yatırıp 18 yaşındaki futbolcunun transferini Beşiktaş'a sormadan bitirecek.EMIRHAN gibi genç bir yeteneği elinden kaçıran Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanı kurarken başına da Valerien İsmael'den önce bir süre A Takım'ı da çalıştıran, eski altyapı hocası Önder Karaveli'yi getirdi. Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün başlıca görevleri şu şekilde açıklandı: Akademi ile A takım arasındaki iletişimi sağlamak. Altyapı sporcularının gelişimini takip ederek onlara özel antrenmanlar planlamak. Teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik açıdan A Takım'a hazır hale getirmek. Akademide belirlenen elit oyuncuların aileleri ile temas kurularak bilgilendirme ve oyuncunun futbol dışı hayatına da destek verme