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Giriş Tarihi: 4.8.2022 23:58

Emre Mor: "Hedefimiz zaferler kazanmak"

AA
Emre Mor: Hedefimiz zaferler kazanmak

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sezon sonunda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 3-0 kazandıkları Slovacko maçının ardından basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bir azmimiz ve hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi oynayacağımız lig maçını da kazanmak istiyoruz. Kazanacak kaliteye de sahibiz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurgulayan Emre, "Hedefimiz zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

İyi bir maç çıkardıklarını ancak geliştirmeleri gereken yönler bulunduğunu anlatan Emre, şunları kaydetti:

"3-0'lık bir galibiyet bizim için keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz. Bu da biraz zaman gerektiriyor. Bana göre zamanla her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Son maçın ardından (Dinamo Kiev) hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak zor olmuştu. Fiziksel açıdan kendi adıma yeterli olamadım. Dolayısıyla bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonra beni tekrardan ilk 11'de sahaya sürdü. Ben de elimden gelenin en iyisini göstermek istedim. Onun bana güvenini yerine getirmek istedim. İyi bir performans sergilemeye çalıştım."

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Emre Mor: "Hedefimiz zaferler kazanmak"
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