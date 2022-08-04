Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. tur eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi FB Slovacko maçı canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oluyor. Fenerbahçe bu turda rakibini elemeyi başarırsa, play-off'a kalmaya hak kazanacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?



FENERBAHÇE'NİN MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?



Bu akşam oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.



Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?



İşte detaylar;