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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:31

Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Fenerbahçe Slovacko maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne şanssız bir şekilde veda eden temsilcimiz, Avrupa Ligi üçüncü turunda bu akşam Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın kanalı belli oldu. İşte FB Slovacko canlı izle ekranı

Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. tur eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi FB Slovacko maçı canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oluyor. Fenerbahçe bu turda rakibini elemeyi başarırsa, play-off'a kalmaya hak kazanacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

İşte detaylar;

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

TURU GEÇERSE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.

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Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
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