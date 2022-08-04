Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. tur eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi FB Slovacko maçı canlı yayın kanalı ve saati merak konusu oluyor. Fenerbahçe bu turda rakibini elemeyi başarırsa, play-off'a kalmaya hak kazanacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
FENERBAHÇE'NİN MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
İşte detaylar;
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk
TURU GEÇERSE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.