Galatasaray’ın bu sezonki rakipleriyle maçları! Fenerbahçe detayı dikkat çekti

G.SARAY EN ÇOK YENİLGİYİ F.BAHÇE'YE KARŞI ALDI

En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Galatasaray, 52 defa mücadele ettiği Kayserispor, 42 kez karşılaştığı Konyaspor'a sadece 4 kez mağlup oldu.

- BU SEZONKİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Galatasaray'ın, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: