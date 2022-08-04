Jorge Jesus'tan Lincoln Henrique ve Emre Mor'a övgü! "Özel yetenekleri olan bir oyuncu"

Jorge Jesus'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"Çok güzel bir atmosferde oynandı bu maç, taraftarımız bu galibiyeti hak ediyorlardı. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz."

"Yüzde yüz olarak lige hazırız diyemeyiz ve bu da normal, henüz sezonun başındayız. Takım iyi göstergeler sundu. Lig bizim asıl hedefimiz. Ligde her zaman Fenerbahçe favoridir."

"Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var, benim fikirlerimi çok iyi biliyorlar. Lincoln de formunu yavaş yavaş buluyor, bugün de maçın adamı oldu. Emre Mor, özel yetenekleri olan bir oyuncu."

"Kadromuz henüz tamamlanmış diyemem, santrfor transferi yapabiliriz. Rakiplerimizin yaptığı transferleri görüyorum. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş bizim büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı şekilde başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak."