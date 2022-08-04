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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Kopenhag’ı anlatacaklar

Kopenhag’ı anlatacaklar
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşmesi, taraftarları olduğu kadar futbolcuları da heyecanlandırdı. Özellikle de Danimarkalı Cornelius ve Larsen'i... Ülkelerinin bir takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan iki futbolcu, ligi yakından takip ettikleri için teknik ekiple de sürekli fikir alışverişinde bulunacak. Bu arada Trabzonspor, eşleşme sonrası iki Danimarkalı oyuncunun son kazanılan Süper Kupa'yı kaldırdığı fotoğrafı paylaştı. Cornelius, kariyerinin ilk dönemlerinde Kopenhag'da oynamıştı.

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Kopenhag’ı anlatacaklar
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