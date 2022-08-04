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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Mıdtsjö’ye 1.3 mılyon euro bonus

Mıdtsjö’ye 1.3 mılyon euro bonus
Galatasaray, AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fredrik Midtsjö'ye yıllık 975 bin Euro garanti para verecek. Sarıkırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada ise bonus maddelerini eklemedi. Norveçli oyuncunun Galatasaray formasıyla çıkacağı 50. maç, 3 sezon içinde kazanılacak lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi biletleri için geçerli 1 milyon Euro ek ödeme söz konusu. Ayrıca 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesine yıllık 300 bin Euro performans bonusu da koyuldu.

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Mıdtsjö’ye 1.3 mılyon euro bonus
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