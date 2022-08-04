Mıdtsjö’ye 1.3 mılyon euro bonus

Galatasaray, AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Fredrik Midtsjö'ye yıllık 975 bin Euro garanti para verecek. Sarıkırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada ise bonus maddelerini eklemedi. Norveçlioyuncunun Galatasarayformasıyla çıkacağı 50.maç, 3 sezon içinde kazanılacaklig şampiyonluğu,Şampiyonlar Ligi, AvrupaLigi ve Konferans Ligi biletleriiçin geçerli 1 milyonEuro ek ödeme söz konusu. Ayrıca 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesine yıllık 300 bin Euro performans bonusu da koyuldu.