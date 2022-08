Muslera başladı taraftar bitiriyor

Galatasaray'da transferin 1 numaralı hedefi Lucas Torreira konusunda geri sayım başladı.Torreira ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği öğrenildi. İtalya'dan talipleri olan ve İspanyol ekibi Valencia'nın ilgilendiği 26 yaşındaki Uruguaylı ön libero,Muslera bu transfer için bizzat devreye girdi ve milli takımdan arkadaşına hem kulüp hem de İstanbul şehri hakkında olumlu bilgiler verdi.Tecrübeli oyuncunun fotoğraflarının altına yüzlerce "Come to Galatasaray" mesajı yazıldı ve Uruguaylı yıldızdan bir an önce sarı-kırmızılı takıma gelmesi istendi.Temmuz 2018'de 28.6 milyon Euro'ya Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan Lucas Torreira, sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina formaları giydi. 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha, geçen sezon İtalya'da 31 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.