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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Muslera başladı taraftar bitiriyor

MEHMET ÖZCAN
Muslera başladı taraftar bitiriyor

G.Saray’ın başarılı kalecisi Muslera vatandaşını arayıp kulübü ve İstanbul’u anlatırken, sarıkırmızılı futbolseverler de sosyal medyada Uruguaylı yıldızı adeta kuşatma altına aldı

Galatasaray'da transferin 1 numaralı hedefi Lucas Torreira konusunda geri sayım başladı. 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncusu için 7 milyon Euro isteyen Arsenal'i sarı-kırmızılı kulüp 5.5 milyon Euro bonservis+1.5 milyon Euro başarı bonusu teklifiyle ikna etti. Torreira ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindiği öğrenildi. İtalya'dan talipleri olan ve İspanyol ekibi Valencia'nın ilgilendiği 26 yaşındaki Uruguaylı ön libero, Galatasaray'a 'Evet' demeye çok yakın...

MESAJ YAĞMURU: 'COME TO GALATASARAY'
Muslera bu transfer için bizzat devreye girdi ve milli takımdan arkadaşına hem kulüp hem de İstanbul şehri hakkında olumlu bilgiler verdi. Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabına ise sarı-kırmızılı taraftarlar hücum etti. Tecrübeli oyuncunun fotoğraflarının altına yüzlerce "Come to Galatasaray" mesajı yazıldı ve Uruguaylı yıldızdan bir an önce sarı-kırmızılı takıma gelmesi istendi.

LUCAS TORREIRA
Temmuz 2018'de 28.6 milyon Euro'ya Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan Lucas Torreira, sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina formaları giydi. 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha, geçen sezon İtalya'da 31 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.

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Muslera başladı taraftar bitiriyor
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