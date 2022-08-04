Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orta saha atağı
Giriş Tarihi: 4.8.2022

Orta saha atağı

YUNUS EMRE SEL
Orta saha atağı

Hamsik’in sakatlanmasından sonra orta saha arayışına hız veren Trabzonspor, Lazio’nun da ilgilendiği Grillitsch için bir hamle daha yapacak. Ayrıca Xeka için de nabız yoklanacak

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında odak noktası sağ stoper olmasına rağmen Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası orta sahaya transfer ihtiyacı ön plana çıktı. Uzun zamandır ismi gündemde olan Avusturyalı Florian Grillitsch şu anda liste başı... Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna son bir teklif daha yapma kararı aldı.

KONTRAT CAZİP OLACAK
Bonservisi elinde olan oyuncuyu ikna etmek için 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limitten yıllık ücretin yanı sıra, imza parası ve bol bonuslu bir sözleşme önerilecek. İtalyan kulübü Lazio'nun da yakından ilgilendiği futbolcudan bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesini isteyecek olan bordo-mavili yönetim, alternatifini de hazırladı. Grillitsch'te mutlu sona ulaşılmazsa, Lille ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Portekizli Xeka için harekete geçilecek.

İSTANBULSPOR MAÇINA AKIN
TRABZONSPOR taraftarları, yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'a konuk olacak takımlarını yalnız bırakmayacak. Bordo-mavili futbolseverler yarın 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta kendilerine ayrılan doğu tribününü doldurmak için sosyal medyada seferberlik ilan etti. 261 TL'den satışa çıkan biletlerin bitmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS iptal mi oldu? ÖSYM 2022 lisans sınavı KPSS iptal edildi mi, edilecek mi, tekrarlanacak mı?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? TOKİ 2022 sosyal konut projesi detayları netleşiyor!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
2022 Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE ile belli oldu! Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? e devlet ile 450- 500 TL Aile Destek Programı başvuru ve ödemeleri 2022
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta saha atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA