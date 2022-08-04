Orta saha atağı

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında odak noktası sağ stoper olmasına rağmen'in sakatlığı sonrası orta sahaya transfer ihtiyacı ön plana çıktı. Uzun zamandır ismi gündemde olan Avusturyalışu anda liste başı... Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna son bir teklif daha yapma kararı aldı.Bonservisi elinde olan oyuncuyu ikna etmek için'luk üst limitten yıllık ücretin yanı sıra,vebir sözleşme önerilecek. İtalyan kulübü Lazio'nun da yakından ilgilendiği futbolcudan bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesini isteyecek olan bordo-mavili yönetim, alternatifini de hazırladı. Grillitsch'te mutlu sona ulaşılmazsa,TRABZONSPOR taraftarları, yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'a konuk olacak takımlarını yalnız bırakmayacak. Bordo-mavili futbolseverler yarın 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta kendilerine ayrılan doğu tribününü doldurmak için sosyal medyada seferberlik ilan etti. 261 TL'den satışa çıkan biletlerin bitmesi bekleniyor.