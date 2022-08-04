Orta saha atağı

Hamsik’in sakatlanmasından sonra orta saha arayışına hız veren Trabzonspor, Lazio’nun da ilgilendiği Grillitsch için bir hamle daha yapacak. Ayrıca Xeka için de nabız yoklanacak
Trabzonspor'da transfer çalışmalarında odak noktası sağ stoper olmasına rağmen Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası orta sahaya transfer ihtiyacı ön plana çıktı. Uzun zamandır ismi gündemde olan Avusturyalı Florian Grillitsch şu anda liste başı... Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna son bir teklif daha yapma kararı aldı.
KONTRAT CAZİP OLACAK
Bonservisi elinde olan oyuncuyu ikna etmek için 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limitten yıllık ücretin yanı sıra, imza parası ve bol bonuslu bir sözleşme önerilecek. İtalyan kulübü Lazio'nun da yakından ilgilendiği futbolcudan bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesini isteyecek olan bordo-mavili yönetim, alternatifini de hazırladı. Grillitsch'te mutlu sona ulaşılmazsa, Lille ile sözleşmesibiten 27 yaşındaki PortekizliXeka için harekete geçilecek.
İSTANBULSPOR MAÇINA AKIN
TRABZONSPOR taraftarları, yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'a konuk olacak takımlarını yalnız bırakmayacak. Bordo-mavili futbolseverler yarın 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta kendilerine ayrılan doğu tribününü doldurmak için sosyal medyada seferberlik ilan etti. 261 TL'den satışa çıkan biletlerin bitmesi bekleniyor.