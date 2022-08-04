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Giriş Tarihi: 4.8.2022 08:48 Son Güncelleme: 4.8.2022 08:49

Putin tezahüratları sonrası Fenerbahçe'nin cezası belli oldu!

Putin tezahüratları sonrası Fenerbahçe’nin cezası belli oldu!

Kadıköy'de Dinamo Kiev'e karşı oynanan maçta yenilen gol sonrası Fenerbahçeli taraftarların Putin tezahüratları yapmasının ardından UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. UEFA Disiplin Kurulu'na sunulan raporda kulübe verilmesi gereken ceza belirtildi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşmış, sarı-lacivertli taraftarlar da Buyalsky'nin gol sonrası abartılı sevincinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.

NTV Spor'un haberine göre; UEFA'nın, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açtığı soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, ceza resmiyet kazandıktan sonra F.Bahçe'nin, Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

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Putin tezahüratları sonrası Fenerbahçe'nin cezası belli oldu!
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