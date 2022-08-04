Putin tezahüratları sonrası Fenerbahçe’nin cezası belli oldu!

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşmış, sarı-lacivertli taraftarlar da Buyalsky'nin gol sonrası abartılı sevincinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.
NTV Spor'un haberine göre; UEFA'nın, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açtığı soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, ceza resmiyet kazandıktan sonra F.Bahçe'nin, Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.