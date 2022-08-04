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Giriş Tarihi: 4.8.2022 19:01 Son Güncelleme: 4.8.2022 19:02

Sevilla'ya bir Galatasaraylı daha! Alex Telles 1 yıllığına kiralandı

AA
Sevilla’ya bir Galatasaraylı daha! Alex Telles 1 yıllığına kiralandı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 29 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Telles, Ocak 2014'ten itibaren Galatasaray'da geçirdiği 18 ayda 2014-15 sezonu Süper Lig, 2014 ile 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Süper Kupa şampiyonlukları kazanmıştı.

3. GALATASARAYLI OLDU

Sevilla, Fernando ve Marcao'nun ardından Alex Telles'i de transfer etti ve kadrosunda Galatasaray'da forma giymiş oyuncu sayısı 3 oldu.

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Sevilla'ya bir Galatasaraylı daha! Alex Telles 1 yıllığına kiralandı
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