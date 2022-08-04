Son dakika: Emirhan İlkhan resmen Torino’da!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi netleşti. Beşiktaş ile Torino arasında yaşanan restleşme sonrası yapılan son görüşmelerin ardından pürüzler giderildi.
EMİRHAN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Serie A ekibi Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Emirhan İlkhan, 4 yıllık sözleşmeye imza atarken, senelik 900 bin Euro kazanacak.
AHMET ÇEBİ'DEN EMİRHAN İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emirhan İlkhan konusunda açıklama yapan Çebi, "Oyuncu burada kalmak istemiyor. Burada kalmak istemeyeni tutamayız" dedi. Çebi yeni sezon öncesinde birkaç bölgeye daha takviye yapabileceklerini ifade etti.