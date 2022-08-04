Son dakika: Emirhan İlkhan resmen Torino’da!

AHMET ÇEBİ'DEN EMİRHAN İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emirhan İlkhan konusunda açıklama yapan Çebi, "Oyuncu burada kalmak istemiyor. Burada kalmak istemeyeni tutamayız" dedi. Çebi yeni sezon öncesinde birkaç bölgeye daha takviye yapabileceklerini ifade etti.