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Giriş Tarihi: 4.8.2022 21:05 Son Güncelleme: 4.8.2022 21:08

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Morutan'ın Pisa'ya kiralandığını açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Morutan’ın Pisa’ya kiralandığını açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın Pisa'ya 150 bin Euro kiralama bedeli ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın Pisa'ya 150 bin Euro kiralama bedeli ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.ü

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Seri A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Morutan'ın Pisa'ya kiralandığını açıkladı
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