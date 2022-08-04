Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'in en tecrübeli hakemi Cüneyt Çakır
Giriş Tarihi: 4.8.2022 12:53

Süper Lig'in en tecrübeli hakemi Cüneyt Çakır

AA
Süper Lig’in en tecrübeli hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda görev alacak hakemler arasında 21 sezonda 385 maç yöneten Cüneyt Çakır, en tecrübeli hakem olarak öne çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Süper Lig'de 22. sezonuna başlayacak Cüneyt Çakır, 385 müsabakada görev yaparak üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Ligde bu sezon görev yapacak hakemler arasında Cüneyt Çakır'ı, 18 sezonda 285 karşılaşmada düdük çalan Hüseyin Göçek izliyor.

Süper Lig'de 24 hakem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2022-2023 sezonu için belirlenen Süper Lig hakem listesinde 24 isim yer alıyor.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de görev alacak hakemler şunlar:

Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Suat Arslanboğa, Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Bahattin Şimşek, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Yasin Kol, Zorbay Küçük

En çok hakem İstanbul'dan

Yeni sezonda Süper Lig hakem listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı.

Toplam 13 ilden hakemlerin bulunduğu listede İstanbul'dan 8, Ankara'dan 4, Antalya'dan 2, Adana, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Sakarya ve Trabzon'dan birer isim bulundu.

FIFA kokartlı hakemler

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

VAR'da 11 hakem görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun belirlediği listede Süper Lig'de yeni sezonda 11 isim, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

VAR listesinde Emre Malok, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Bülent Birincioğlu yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi oldu açıklaması! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal edildi mi, iptal olursa ne olur, tekrarlanacak mı?
KPSS için jet soruşturma! Sınav iptal olacak mı? İşte 2 ihtimal
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'in en tecrübeli hakemi Cüneyt Çakır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA