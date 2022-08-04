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Giriş Tarihi: 4.8.2022 19:38 Son Güncelleme: 4.8.2022 20:58

Vaduz Konyaspor maçı CANLI izle | Konyaspor Vaduz karşısında galibiyet istiyor

Vaduz Konyaspor maçı CANLI izle | Konyaspor Vaduz karşısında galibiyet istiyor

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Konyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Vaduz - Konyaspor haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Konyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

VADUZ KONYASPOR İLK 11'LER

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet

VADUZ - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEYİN

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VADUZ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vaduz - Konyaspor maçı saat 21:00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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Vaduz Konyaspor maçı CANLI izle | Konyaspor Vaduz karşısında galibiyet istiyor
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