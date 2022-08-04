Vaduz Konyaspor maçı CANLI izle | Konyaspor - Vaduz maçının 11’leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Konyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
VADUZ KONYASPOR İLK 11'LER
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet
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VADUZ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Vaduz - Konyaspor maçı saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.