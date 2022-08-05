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Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:47

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Hedefimiz, ligi ilk 5'te bitirmek

İHA
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Hedefimiz, ligi ilk 5’te bitirmek

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor için Antalya’nın en büyük değeri diyerek, "Bizim gibi şehir takımlarının şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyaçları var. Amacımız sürekli olarak hedefi ilk beş olan bir takım oluşturmak" dedi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular olarak lige hazır olduklarını söyleyen Başkan Çetin, geçen sezonu 7. sırada bitirdik. Bu sene amacımız en azından daha üst sıralarda bulunmak" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor, şehrinin en büyük markası"

Yapılan sponsorluk anlaşmaları ile Antalyaspor'un marka değerini arttırmak istediklerini dile getiren Başkan Çetin, "Antalyaspor, Antalya'nın 1966'dan beri en büyük markası. Bizim gibi şehir takımlarının şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyaçları var. Antalyaspor olarak yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının takımımızın ismine yakışır olduğunu ve marka değerine olumlu katkıda bulunacağını düşünüyorum. Biz Antalyaspor'un yararına olacak yeni sponsorluk anlaşmalarına da açığız. Bugüne kadar ekibimiz ile 54 tane sponsorluk anlaşması yaptık. Şu anda bu sayının tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama umarım arttırabilmişizdir" diye konuştu.

"Sponsorlarımızın isteğiyle İstanbul'dayız"

Sponsorluk anlaşmalarının neden İstanbul'da yapıldığına dair de açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, "Birçok sponsorluk anlaşmasını Antalya'da yaptık. Fakat neticede biz sponsor olunan tarafız. Sponsorunuz sizi nereye davet ediyorsa gitmek zorundasınız. Anlaşmaya vardığımız kurumlar, resmi organizasyonun İstanbul'da yapılmasını uygun gördüğü için biz de bazı anlaşmalarımızı burada yaptık. Burada sizlerle beraber olduğumuz içinde gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Nuri Şahin'in hedefi de ilk beş"

Yönetim, teknik kadro ve idari kadro olarak ortak amaçlarının ligi mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitirmek olduğunun altını çizen Aziz Çetin, "Biz Antalyaspor olarak vizyon ve hedeflerimizi birlikte belirliyoruz. Yönetim, teknik kadro, idari kadro ve tüm takım birlikte karar veriyoruz. Dolayısıyla Nuri Şahin'in de hedefinin benim düşündüğüm gibi ilk beş olduğunu biliyorum. Amacımız iyi futbol oynayan, ligi mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek isteyen bir ekip oluşturmak. Geçen sezonu 7. Sırada bitirdik. Bu sene amacımız en azından daha üst sıralarda bulunmak. Asıl amacımız ise uzun vadede sürekli olarak hedefi ilk beş olan bir takım oluşturmak" değerlendirmesini yaptı.

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Hedefimiz, ligi ilk 5'te bitirmek
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