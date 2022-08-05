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Giriş Tarihi: 5.8.2022

‘Başlangıçlar önemlidir’

‘Başlangıçlar önemlidir’

59 yaşındaki tecrübeli hoca, İstanbulspor’u devirerek hem iddialarını hem de öz güvenlerini bir kez daha ispat edeceklerine inanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtip başlangıçların önemli olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Eksiklerimizi, hatalarımızı düzelttiğimiz çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni hedeflerimize doğru koşma vakti" dedi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapmaya alıştıklarının altını çizen 59 yaşındaki teknik adam, "Burada önemli başarılara imza attık. Lige İstanbulspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak ve sonra Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu an için yakın hedefimiz lig. Bu müsabakayı kazanıp hem iddiamızı hem öz güvenimizi bir kez daha ispat etme düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

YENİ SEZONUN YENİLİKLERİ

SÜPER Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım, yaklaşık 10 ay sürecek toplam 342 maçlık periyotta, hedefe ulaşmaya çalışacak.
14. hafta maçlarının ardından 13 Kasım'dan itibaren 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige 40 gün ara verilecek. Heyecan 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla devam ederken sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.
İSTANBUL'DAN 8 takım (Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, M.Başakşehir, Kasımpaşa, V.Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yarışa renk katacak. Süper Lig'de en son 1963-1964 sezonundan 8 İstanbul takımı yer almıştı. (Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa.)
SÜPER Lig dördüncü kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak.1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonları da 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek.
ÜÇ haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. TFF'nin planlamasına göre 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.
MAÇ kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.
YENİ sezonda maçlardan önce stadyum konserleri verilecek. Bugün İstanbul-Trabzon karşılaşması öncesi rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak.
REZERV Lig uygulaması devreye girerken bu ligde de açılışı yarın saat 17.00'de İstanbul- Trabzonspor takımları yapacak.
HAKEMLER, sahada ve VAR'da görev yapacaklar olarak ayrıldı. Riva'da görevli isimler sahanın içinde yer alamayacak.
STATTA görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak.
DEPLASMAN yasağı kaldırıldı. Taraftar dış sahada takımıyla olacak

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‘Başlangıçlar önemlidir’
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