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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Beşiktaş’ta Welinton da sakatlandı

Beşiktaş’ta Welinton da sakatlandı

Menisküs ameliyatı olan Josef’in ardından Welinton’un da adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 33 yaşındaki stoper en az 3 hafta yok!

Süper Lig'in startı bugün verilirken, Beşiktaş'a bir kötü haber de Welinton'dan geldi. Ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, yarın oynanacak Kayserispor'un yanı sıra, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahadaki yerini alamayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların Avusturya'da kampında Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza da menisküs ameliyatı olmuştu.

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Beşiktaş’ta Welinton da sakatlandı
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