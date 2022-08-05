Beşiktaş’ta Welinton da sakatlandı

Menisküs ameliyatı olan Josef’in ardından Welinton’un da adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 33 yaşındaki stoper en az 3 hafta yok!
Süper Lig'in startı bugün verilirken, Beşiktaş'a bir kötü haber de Welinton'dan geldi. Ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, yarın oynanacak Kayserispor'un yanı sıra, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahadaki yerini alamayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların Avusturya'da kampında Werder Bremen ileoynanan hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza da menisküs ameliyatı olmuştu.