Biz kimseye yalvarmayız!

EMİRHAN'I 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. Torino kadar para verdik, geri çevirdi, 'Avrupa'da oynamak istiyorum' cevabını verdi. Bizi sadece menajeri ile muhatap etti 'TARAFTAR seni seviyor, kal' dedik ama yine olmadı. Oyuncuyla 18 yaşından önce yapılan sözleşmelerin değeri yok. Önder hocayı yıllardır sürekli arayan ailesi şimdi telefonunu açmıyor HAYALLERİM var diyen çocuğun önünde durmam. Futbolcular köle değil, kontratları ile onları Beşiktaş'ta tutamayız. Zorla güzellik olmaz. Oyuncumla kötü olmak istemiyorum
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. En çok sorulan soru ise Emirhan İlkhan'ın, Torino'ya transferiyle ilgili oldu. Çebi, 18 yaşındaki oyuncunun gitme konusunda ısrarcı olduğunu söylerken, "Emirhan'ı3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor. 'Sana Torino'nun verdiğiücreti verelim' dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhatap ediyor. Gitmek istediğini söylüyor" ifadesini kullandı.
OYUNCULAR KÖLE DEĞİL
ÇEBI sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular köle değil. Kontratları ileonları gönülsüzce Beşiktaş'ta tutamayız. 'Hayallarim var' diyen çocuğun önünde durmam. Kimseye ne yalvarırız, ne de sert bir tavır koyarız. Kontrattaki 4,5 milyon Euro kendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Denildiği gibi 20 milyon Euro'luk bir oyuncuysa ve satılırsa 6 milyon da bize gelir. İyi niyetle eleştirenlere saygı duyuyorum. Kötü niyetlilerin yönetim aleyhine çalıştıklarını düşünüyorum."
TORİNO PARAYI YATIRDI
FUTBOL Gelişim Direktörü Önder Karaveli'nin Emirhan'ın ailesini aradığını vurgulayan Çebi, "Ancak Önder hocayı yıllardır sürekli arayan insanlar şimdi telefonu açmıyor. Kalması için her şeyi yaptık. 'Seni taraftarlar da seviyor, kal' dediğimizde 'İstemiyorum' dedi" şeklinde konuştu. Başkan'ın bu açıklamalarından sonra Torino, 4.5 milyon Euro'yu kulübün hesabına yatırdı. Emirhan bugün İtalya'ya gidiyor. 4+1 yıllık sözleşmeimzalayacak olan genç futbolcusezon başına 550 bin Euro kazanacak.