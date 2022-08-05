Biz kimseye yalvarmayız!

3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. Torino kadar para verdik, geri çevirdi, 'Avrupa'da oynamak istiyorum' cevabını verdi. Bizi sadece menajeri ile muhatap ettiseni seviyor, kal' dedik ama yine olmadı. Oyuncuyla 18 yaşından önce yapılan sözleşmelerin değeri yok. Önder hocayı yıllardır sürekli arayan ailesi şimdi telefonunu açmıyorvar diyen çocuğun önünde durmam. Futbolcular köle değil, kontratları ile onları Beşiktaş'ta tutamayız. Zorla güzellik olmaz. Oyuncumla kötü olmak istemiyorumBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. En çok sorulan soru ise Emirhan İlkhan'ın, Torino'ya transferiyle ilgili oldu. Çebi, 18 yaşındaki oyuncunun gitme konusunda ısrarcı olduğunu söylerken, "' diyor.Bizi sadece menajeri ile muhatap ediyor. Gitmek istediğini söylüyor" ifadesini kullandı.ÇEBI sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular köle değil.'Hayallarim var' diyen çocuğun önünde durmam. Kimseye ne yalvarırız, ne de sert bir tavır koyarız. Kontrattakikendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Denildiği gibi 20 milyon Euro'luk bir oyuncuysa ve satılırsa 6 milyon da bize gelir. İyi niyetle eleştirenlere saygı duyuyorum. Kötü niyetlilerin yönetim aleyhine çalıştıklarını düşünüyorum."FUTBOL Gelişim Direktörü Önder Karaveli'nin Emirhan'ın ailesini aradığını vurgulayan Çebi, "Ancak Önder hocayı yıllardır sürekli arayan insanlar şimdi telefonu açmıyor. Kalması için her şeyi yaptık. 'dediğimizde 'İstemiyorum' dedi" şeklinde konuştu. Başkan'ın bu açıklamalarından sonra Torino, 4.5 milyon Euro'yu kulübün hesabına yatırdı. Emirhan bugün İtalya'ya gidiyor.