İşlem tamam

Kiev eşleşmesinden dolayı ağır hasarlı olan Fenerbahçe, Slovacko karşısına çok farklı bir kadroyla çıktı.yeni transfer Gustavo'yu stopere monte ederken, Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique tercihleriyle bambaşka bir takım sürdü sahaya...teknik adam,Gustavo, hücum olarak zayıf rakip karşısında hata yapmadı. Zajc, orta alanda pas dağıtımında gayet başarılıydı.yıldızı ise şüphesiz iki füzeyle skoru belirleyen Lincoln'dü. İki golün dışında oyun içinde sürekli sorumluluk alarak pozisyon üretti.birbirini tanıdıkça üçüncü bölgede çok daha uyumlu bir görüntü olacağının sinyali verildi.taraftarı, sezona yine mükemmel başladı. Eğer takım lige iyi bir giriş yaparsa, sarı-lacivertliler İsmail Kartal'la yakalanan Kadıköy'deki birlik ortamını Jesus'la sürdürebilir.2 gol, bir asistle gecenin adamı Lincoln'dü... Brezilyalı yıldızın frikik golünü kulübün resmi twitter hesabı 'Ölçtü, biçti hedefe gönderdi' mesajıyla paylaştı. Lincoln'ün 81'de attığı 2. golü ise tribünden maçı izleyen takım arkadaşları İrfan Can ve Mert Hakan bile ayakta alkışladı. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonunda gollerini şöyle yorumladı: "Sol ayağım benim için önemli. Geliştirmek için çok çalışıyorum. İki golüm de güzeldi ama ikincisi süzülerek kaleye gitti."Dinamo Kiev rövanşında 46'da oyuna giren ancak 31 dakika sonra çıkartılan Emre Mor, ilk 11 başladığı Slovacko karşılaşmasının ilk yarısına damgasını vurdu. 60. dakikada yerini Bruma'ya bırakan 25 yaşındaki oyuncu, 17. dakikada Lincoln'ün asistinde golünü attı. Bu Emre'nin, hem Fenerbahçe'deki hem de kariyerindeki ilk Avrupa Kupası golü olarak kayıtlara geçti. Genç oyuncu, 45. dakikada takımı adına tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandırdı.Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Galibiyet ve beraberliğin yanında iki farklı yenilgi de Fenerbahçe'ye turu getirecek. Sarı lacivertliler rakibini geçince UEFA Avrupa Ligi play off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.