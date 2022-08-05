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Giriş Tarihi: 6.8.2022 00:41

İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Eren Elmalı konuştu! “Uyum sürecini çabuk atlattım”

İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Eren Elmalı konuştu! “Uyum sürecini çabuk atlattım”

Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili oyuncu Eren Elmalı açıkamalarda bulundu. Eren, transferi sonrasında takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ve uyum sürecini çabuk atlattığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Elmalı, "Tüm takımı tebrik ederim, güzel başlangıç oldu. Cuma günkü maça odaklanacağız. Uyum sürecini çok çabuk atlattım. Çok güzel karşılandım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hocamız sürekli takım savunmasını aşılıyor. Sivasspor maçında da, bu maçta da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunları geliştirmeye çalışacağız" dedi.

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İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Eren Elmalı konuştu! “Uyum sürecini çabuk atlattım”
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