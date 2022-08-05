Kerem Atakan için masadayız

Çebi, transferlerle ilgili bilgi verirken Kerem Atakan Kesgin'e de değindi ve şunları söyledi. "Kerem için Sivasspor ile görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum.Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum.Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz."yeni yönetimin canla başla çalıştığını vurgulayan Çebi, "Hakem konusunda benim istediğim noktada değiller. Hakemlerle ilgili tepkimizi geçen yıl TFF nezdinde verdik. Yanlışları söyledik, 'düdük vermeyin' dedik ve her şeyi ifade ettik.yorumunu yaptı.