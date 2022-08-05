Kerem Atakan için masadayız

Çebi, transferlerle ilgili bilgi verirken Kerem Atakan Kesgin'e de değindi ve şunları söyledi. "Kerem için Sivasspor ile görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5milyon Euro fiyata sattık diye eleştirildikama bir başka genç oyuncu bize3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hocamız Valerien 1-2 tanetakviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz."
YABANCI HAKEM GELSİN!
TFF'deki yeni yönetimin canla başla çalıştığını vurgulayan Çebi, "Hakem konusunda benim istediğim noktada değiller. Hakemlerle ilgili tepkimizi geçen yıl TFF nezdinde verdik. Yanlışları söyledik, 'düdük vermeyin' dedik ve her şeyi ifade ettik. Bu saatten sonrasöyleyeceklerimiz ikaz niteliğindedeğil, inanılmaz sert olacaktır.Yabancı hakem gelebilir,rekabet olur" yorumunu yaptı.