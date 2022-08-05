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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Kerem Atakan için masadayız

Kerem Atakan için masadayız
Çebi, transferlerle ilgili bilgi verirken Kerem Atakan Kesgin'e de değindi ve şunları söyledi. "Kerem için Sivasspor ile görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon Euro fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hocamız Valerien 1-2 tane takviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz."

YABANCI HAKEM GELSİN!
TFF'deki yeni yönetimin canla başla çalıştığını vurgulayan Çebi, "Hakem konusunda benim istediğim noktada değiller. Hakemlerle ilgili tepkimizi geçen yıl TFF nezdinde verdik. Yanlışları söyledik, 'düdük vermeyin' dedik ve her şeyi ifade ettik. Bu saatten sonra söyleyeceklerimiz ikaz niteliğinde değil, inanılmaz sert olacaktır. Yabancı hakem gelebilir, rekabet olur" yorumunu yaptı.

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Kerem Atakan için masadayız
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