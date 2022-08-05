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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Emre Mor: Kupalar kazanacağız

Emre Mor: Kupalar kazanacağız

“Hocam bana güvendiği için çok mutluyum. Beklentileri biliyoruz ve o seviyeye çıkacağız.”

Attığı golle perdeyi açan Emre Mor taraftarın da alkışları ile çıkarken taraftara da maç sonu umut dağıttı. Jorge Jesus'u çok iyi dinlediğini ve kendisinden istediklerini yaparak yola devam ettiğini belirten genç oyuncu şöyle devam etti: "Her zaman futbolda göstermek istediklerimi bugün gösterdim. Ben sadece takım ve koç için daha çok çalışmaya uğraşıyorum. Bana güvendiği için de çok mutluyum. Yeni hocam ile birlikte kendi defansif özelliklerimi de geliştirdiğimi düşünüyorum. Bizden büyük beklentiler var ve biz o seviyeye çıkabiliriz. Bu takım ile kupalar kazanacağıma inanıyorum. Ama bunu gerçekleştirmek için çok çalışmamız ve hocamız Jorge Jesus'un bizden istediklerini yapmamız lazım" diye konuştu.

TARAFTAR TAKIMINA KOŞTU
SARI-LACİVERTLİ taraftarlar Slovacko maçı için Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurup büyük destek verdi. 30 bini aşkın F.Bahçe taraftarı maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırırken en büyük destek ise teknik direktör Jorge Jesus'a oldu. Ayrıca 20 Slovacko taraftarı da takımlarını destek için yerini aldı.

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Emre Mor: Kupalar kazanacağız
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