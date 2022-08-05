Emre Mor: Kupalar kazanacağız

Attığı golle perdeyi açan Emre Mor taraftarın da alkışları ile çıkarken taraftara da maç sonu umut dağıttı. Jorge Jesus'u çok iyi dinlediğini ve kendisinden istediklerini yaparak yola devam ettiğini belirten genç oyuncu şöyle devam etti: "Her zaman futbolda göstermek istediklerimi bugün gösterdim.Bana güvendiği için de çok mutluyum. Yeni hocam ile birlikte kendi defansif özelliklerimi de geliştirdiğimi düşünüyorum. Bizden büyük beklentiler var ve biz o seviyeye çıkabiliriz.diye konuştu.taraftarlar Slovacko maçı için Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurup büyük destek verdi. 30 bini aşkın F.Bahçe taraftarı maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırırken en büyük destek ise teknik direktör Jorge Jesus'a oldu. Ayrıca 20 Slovacko taraftarı da takımlarını destek için yerini aldı.