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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:10

PSG, Lille'den Renato Sanches'i transfer etti

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PSG, Lille’den Renato Sanches’i transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Lille'den Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin mali detayları açıklanmasa da Fransa basınında PSG'nin Sanches için yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Sanches, 2016'da 35 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Portekizli milli futbolcu, 2019'da ise 25 milyon avro karşılığında Lille'in yolunu tutmuştu.

Birer kez Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Lille'de üç sezon boyunca 90 maça çıkan Sanches, 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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PSG, Lille'den Renato Sanches'i transfer etti
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