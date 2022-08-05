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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Şampiyon sahaya iniyor

Şampiyon sahaya iniyor

Saatler 21.00’i gösterdiğinde son şampiyon Trabzonspor ile 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor arasındaki mücadele ile perde açılacak

Süper Lig'de 2022-23 sezonu bugün İstanbul'da başlıyor… Son şampiyon Trabzonspor ile play-off'tan bileti alarak 17 yıllık özlemi bitiren İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Geçen sezon şampiyonluk kupasını Olimpiyat Stadı'nda kaldıran, geçtiğimiz hafta yine bu statta Süper Kupa'yı kazanan bordomavililer, aynı adreste yeni sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

'DALGALI DENİZ' PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından dalgalı bir deniz görseli paylaşan Trabzonspor, "Yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi hikâyeyi baştan yazma ve 'Fırtına' zamanı" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takımda sakat olan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Hamsik'in yokluğunda Dorukhan stoperden orta sahaya çekilecek.

AÇIK ARA İPİ GÖĞÜSLEDİ
2021- 22 sezonunda fırtına gibi esen Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye (73) 8 puan fark atarak 81 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti. 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik, 3 yenilgi alan bordo-mavililer 69 gol atarken, kalesinde 36 gol görmüştü. Fırtına, geçtiğimiz cumartesi günü de lig şampiyonluğunu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u 4-0 yenip Süper Kupa'yı müzesine götürerek taçlandırmıştı. Trabzonspor, bu sezon lig yarışının yanında play-off turunda Kopenhag'ı geçerse ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

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