Şampiyon sahaya iniyor

Saatler 21.00’i gösterdiğinde son şampiyon Trabzonspor ile 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor arasındaki mücadele ile perde açılacak
Süper Lig'de 2022-23 sezonu bugün İstanbul'da başlıyor… Son şampiyonTrabzonspor ile play-off'tanbileti alarak 17 yıllık özlemi bitirenİstanbulspor, Atatürk OlimpiyatStadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Geçen sezonşampiyonluk kupasını OlimpiyatStadı'nda kaldıran, geçtiğimiz hafta yinebu statta Süper Kupa'yı kazanan bordomavililer,aynı adreste yeni sezona hızlıbir giriş yapmayı hedefliyor.
'DALGALI DENİZ' PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından dalgalı bir deniz görseli paylaşan Trabzonspor, "Yeni bir sayfa açılıyor. Şimdihikâyeyi baştan yazma ve 'Fırtına' zamanı" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takımda sakat olan Marek Hamsik, HüseyinTürkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Hamsik'in yokluğunda Dorukhan stoperden orta sahaya çekilecek.
AÇIK ARA İPİ GÖĞÜSLEDİ 2021- 22 sezonunda fırtına gibi esen Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye (73) 8 puan fark atarak 81 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti. 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik, 3 yenilgi alan bordo-mavililer 69 gol atarken, kalesinde 36 gol görmüştü. Fırtına, geçtiğimiz cumartesi günü de lig şampiyonluğunu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u 4-0 yenip Süper Kupa'yı müzesine götürerek taçlandırmıştı. Trabzonspor, bu sezon lig yarışının yanında play-off turunda Kopenhag'ı geçerse ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.