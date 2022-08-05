Şampiyona Kardeşler

Süper Lig'in 65. sezonu bugün İstanbulspor-Trabzonspor maçı ile başlıyor. Yeni MHK ile birlikte hakemler için de yeni bir dönem başlarken ilk haftanın atamaları da yapıldı. Son şampiyonun maçınıyönetirken yarın oynanacak Beşiktaş-Kayseri maçında düdükPazar günü Antalya-G.Saray karşılaşması, pazartesi günkü F.Bahçe-Ümraniye maçı iseemanet.sezon öncesinde hakem camiası sakatlık şoku ile sarsıldı. MHK'nin deneyimli isimlerinden Erkan Özdamar ve Hüseyin Göcek, Bolu'da yapılan atletik testler sırasında sakatlandı. Bir diğer kötü haber ise UEFA Seminerindeki testlerde yaşandı. Halil Umut Meler burada problem yaşarken 6 hafta maç yönetemeyeceği öğrenildi.