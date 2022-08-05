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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Şampiyona Kardeşler

Şampiyona Kardeşler
Süper Lig'in 65. sezonu bugün İstanbulspor-Trabzonspor maçı ile başlıyor. Yeni MHK ile birlikte hakemler için de yeni bir dönem başlarken ilk haftanın atamaları da yapıldı. Son şampiyonun maçını Arda Kardeşler yönetirken yarın oynanacak Beşiktaş-Kayseri maçında düdük Ümit Öztürk'te. Pazar günü Antalya-G.Saray karşılaşması Atilla Karaoğlan, pazartesi günkü F.Bahçe-Ümraniye maçı ise Yaşar Kemal Uğurlu'ya emanet.

LİG BAŞLAMADAN HAKEMLER SAKATA GELDİ
YENİ sezon öncesinde hakem camiası sakatlık şoku ile sarsıldı. MHK'nin deneyimli isimlerinden Erkan Özdamar ve Hüseyin Göcek, Bolu'da yapılan atletik testler sırasında sakatlandı. Bir diğer kötü haber ise UEFA Seminerindeki testlerde yaşandı. Halil Umut Meler burada problem yaşarken 6 hafta maç yönetemeyeceği öğrenildi.

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