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Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ali Akman'dan mutlu son yakın! Altyapıda Bayern Münih sürprizi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ali Akman’dan mutlu son yakın! Altyapıda Bayern Münih sürprizi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hücuma takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Ali Akman ismi üst sıralarda yer alıyordu. Genç futbolcunun imzası artık an meselesi... Altyapıda ise Bayern Münih sürprizi ortaya çıktı.

Hücum hattına yerli bir takviye yapacak olan G.Saray'da gözler Ali Akman'a çevrildi...

Geçen sezonu kiralık olarak Hollanda'da Nijmegen formasıyla tamamlayan 20 yaşındaki forvet, bonservisine sahip kulübü Frankfurt'tan G.Saray'a transferi için kolaylık istedi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerde artık sona gelinirken oyuncu da memleketi Bursa'ya geldi ve mutlu haberi beklemeye koyuldu. genç futbolcunun kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesinin önünde sadece pürüzler kaldı.

ALTYAPIYA BAYERN'DEN HOCA GELECEK

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bunlar için ciddi bir fon oluşturulmuş olacak. Onun geliri sürekli altyapıya gidecek" sözlerinin perde arkası aralandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih altyapısında görev yapan bir ismi Florya'ya getirmek ve gençleri emanet etmek için çalışmalara başladı. G.Saray yapacağı bu hamle ile alt yaş kategorilerinde yepyeni bir yapılanmaya gidecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ali Akman'dan mutlu son yakın! Altyapıda Bayern Münih sürprizi...
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