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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Torreira’da mutlu son!

MEHMET ÖZCAN
Torreira’da mutlu son!

Arsenal ile 5.5 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşan sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki önliberoyu da ikna etti. 3 yılda 10 milyon Euro alacak olan Lucas Torreira, İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak

Galatasaray, orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi olan Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı. Yeni sezonda orta alanı tamamen değiştirmek üzere harekâta başlayan ve bu aşamada son hamleyi de Uruguaylı yıldız ile yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu transferi dün noktaladı. Arsenal'i 5.5 milyon Euro bonservis+ 1.5 milyon Euro bonus şeklindeki teklifiyle ikna eden Aslan, 3 yıl için 10 milyon Euro garanti para önerdiği Torreira'yı da ikna etmeyi başardı. Valencia'nın da peşinde olduğu yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların teklfi karşısında düşünmek için süre istemiş, futbolcunun menajeri Oscar Betancourt ise "Kararımızı en kısa süre içinde vereceğiz" demişti. Yapılan son pazarlıklarda taraflar her konuda anlaştı. 2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımı Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Torreira pişman etmez
Lucas Torreira Serie A'ya geldi, G.Saray'ın sezon ortasında kiraladığı Pulgar'dan formayı kaptı, Fiorentina'ya sınıf atlattı. Transfer döneminde 6 numara pozisyonu için çok isim yazıldı çizildi. Ancak aralarında en iyisi ve mantıklısı Torreira. İtalya, İngiltere ve İspanya deneyimlerinden sonra 20'li yaşların ortasında doğal olarak 5 büyük ligden birini istiyor. Ancak Sampdoria başta olmak üzere kimsenin onun bonservisini ve yıllık ücret maliyetini karşılayacak durumu yok. Çok iyi sezon geçirdiği Fiorentina da bu yüzden ısrarcı olmadı. Valencia'da Gattuso'nun onu istediği haberlerinin ardından İtalyan teknik adamın bir de Juventus'tan Arturo Melo ile anlaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Valencia'nın iki oyuncuyu da alabilecek bütçesi yok. G.Saray'da 6 numara yıllardır kanayan yara. Torreira gibi kaliteli bir adamı istiyorsanız elni izi cebinize atacaksınız, pişman olmazsınız. Onun sahadaki varlığının, Oliveira'ya ve arkasındaki Nelsson- Abdülkerim ikilisine ne kadar büyük olabileceğini teorikte söylemek zor değil.

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Torreira’da mutlu son!
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