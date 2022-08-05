Torreira’da mutlu son!

Galatasaray, orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi olan Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı. Yeni sezonda orta alanı tamamen değiştirmek üzere harekâta başlayan ve bu aşamada son hamleyi de Uruguaylı yıldız ile yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu transferi dün noktaladı. Arsenal'işeklindeki teklifiyle ikna eden Aslan, 3 yıl için 10 milyon Euro garanti para önerdiği Torreira'yı da ikna etmeyi başardı. Valencia'nın da peşinde olduğu yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların teklfi karşısında düşünmek için süre istemiş, futbolcunun menajeri Oscar Betancourt isedemişti.2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımı Arsenal'e 28 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.Bülent TİMURLENKTorreira pişman etmezTorreira Serie A'ya geldi, G.Saray'ın sezon ortasında kiraladığıTransfer döneminde 6 numara pozisyonu için çok isim yazıldı çizildi.İtalya, İngiltere ve İspanya deneyimlerinden sonra 20'li yaşların ortasında doğal olarak 5 büyük ligden birini istiyor. Ancak Sampdoria başta olmak üzere kimsenin onun bonservisini ve yıllık ücret maliyetini karşılayacak durumu yok. Çok iyi sezon geçirdiği Fiorentina da bu yüzden ısrarcı olmadı. Valencia'da Gattuso'nun onu istediği haberlerinin ardından İtalyan teknik adamın bir de Juventus'tan Arturo Melo ile anlaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Valencia'nın iki oyuncuyu da alabilecek bütçesi yok. G.Saray'da 6 numara yıllardır kanayan yara. Torreira gibi kaliteli bir adamı istiyorsanız elni izi cebinize atacaksınız, pişman olmazsınız. Onun sahadaki varlığının, Oliveira'ya ve arkasındaki Nelsson- Abdülkerim ikilisine ne kadar büyük olabileceğini teorikte söylemek zor değil.