Ailesi için coştu coşturdu

Fenerbahçe'de 2 gol-1 asistle Slovacko maçının yıldızı olan Lincoln Henrique, bir hafta içinde hem yerden yere vuruldu hem de göklere çıkarıldı.Lincoln'ün, hafta boyunca Samandıra'da mental olarak kendini toparlaması için yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.23 yaşındaki oyuncu gördüğü tepkiler sonrası Slovacko maçınadiyerek çıktı. Attığı iki gol ve Emre Mor'a yaptığı asistle yıldızlaştı. Ancak Lincoln'ün halen sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle çok üzgün olduğu ifade edildi. Samandıra'da her futbolcuya yönelik olarak sosyal medya konusunda telkinlerde bulunuluyor.Bu konuda kulüp de taraftara "sakin olunması" çağrısında bulunuyor.F.BAHÇE'YE bu sezon imza atan ilk isim olanBrezilyalı futbolcu, transferinde oldukça ısrarcı davranan hocasının ne kadar doğru bir karar verdiğini Slovacko karşısındaki performansıyla ortaya koydu. Sambacı, füzeleriyle tek başına rakibinin fişini çekti. Sol ayağını çok klas kullanan Lincoln, frikik vuruşu ve ceza sahası dışından muhteşem golüyle bu tip vuruşları çok kez izlettiren vatandaşı eski Beşiktaşlı Talisca'ya benzetildi.2-1 kaybedilen Dinamo Kiev rövanşında Szalai'nin attığı golün asisti de ona aitti.Taraftarın keyfini de yerinegetirdi. Oyun içinde parlıyor.Emre Mor'u da hesaba katarsakFenerbahçe artık rakip ceza sahası çevresindedokunulmazlık kazandı.Yaratıcı oyuncular taraftarı heyecanlandırıyor. Hele bir de skora katkı yaptıklarında bütün ışıklar onların üzerine çevriliyor.Sezon içinde beraber oynayacağı İrfan Can Kahveci gibi önemli bir oyuncu daha var. İkisi birlikte Fenerbahçe'de ciddi değişimlere imza atabilirler.İlk 11'de sahaya çıktığı maçta beklentilerin üstünde bir performans gösterdiğini düşünüyorum.Topla becerisi ve de uzaktan attığı şutlarla öne çıktı. Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapacak yeterlilikte bir oyuncu.Doğduğundaadını Lincoln koymuşlar!Yeteneğini ortaya koyabilmesi için devamlılığave çevresindeki oyuncuların dasürekli değişmemesine ihtiyacı var.