Ailesi için coştu coşturdu

Sosyal medyadan yapılan ağır eleştiriler sonrası Samandıra’da mental destek verilen Brezilyalı sol ayak, ‘Bu maçı ailem için oynayacağım” dedi. 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı
Fenerbahçe'de 2 gol-1 asistle Slovacko maçının yıldızı olan Lincoln Henrique, bir hafta içinde hem yerden yere vuruldu hem de göklere çıkarıldı. Takımın Dinamo Kiev'eelenmesinin ardından sosyalmedyada kendisi ve ailesineyönelik ağır ifadeler nedeniyleçok kötü bir hafta geçiren Lincoln'ün, hafta boyunca Samandıra'da mental olarak kendini toparlaması için yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.
OYUNCULARA SOSYAL MEDYA TELKİNİ!
23 yaşındaki oyuncu gördüğü tepkiler sonrası Slovacko maçına "Bu maçı ailem için oynayacağım" diyerek çıktı. Attığı iki gol ve Emre Mor'a yaptığı asistle yıldızlaştı. Ancak Lincoln'ün halen sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle çok üzgün olduğu ifade edildi. Samandıra'da her futbolcuya yönelik olarak sosyal medya konusunda telkinlerde bulunuluyor. Oyuncuların bir gün göklereçıkartılıp ertesi gün ağırhakaretler alması teknik heyetirahatsız ediyor. Bu konuda kulüp de taraftara "sakin olunması" çağrısında bulunuyor.
JESUS'UN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI
F.BAHÇE'YE bu sezon imza atan ilk isim olan Lincoln'ü, Jorge Jesus istemiş,transferi taraftarı pek de memnunetmemişti. Brezilyalı futbolcu, transferinde oldukça ısrarcı davranan hocasının ne kadar doğru bir karar verdiğini Slovacko karşısındaki performansıyla ortaya koydu. Sambacı, füzeleriyle tek başına rakibinin fişini çekti. Sol ayağını çok klas kullanan Lincoln, frikik vuruşu ve ceza sahası dışından muhteşem golüyle bu tip vuruşları çok kez izlettiren vatandaşı eski Beşiktaşlı Talisca'ya benzetildi. Lincoln, bu sezon resmi maçlardaFenerbahçe'nin 4 golüne katkı verdi. 2-1 kaybedilen Dinamo Kiev rövanşında Szalai'nin attığı golün asisti de ona aitti.
LİNCOLN İÇİN NE DEDİLER?
GÜRCAN BİLGİÇ
Özlenen bir sol ayak.Taraftarın keyfini de yerinegetirdi. Oyun içinde parlıyor.Emre Mor'u da hesaba katarsakFenerbahçe artık rakip ceza sahası çevresindedokunulmazlık kazandı. Hiçbirrakip faul yapmaya, frikik oluşturmayacesaret edemez.
ALİ GÜLTİKEN
Yaratıcı oyuncular taraftarı heyecanlandırıyor. Hele bir de skora katkı yaptıklarında bütün ışıklar onların üzerine çevriliyor. Yeni bir oyuncu, beklentilerecevap verecek potansiyeli olduğunuSlovacko karşısında gösterdi. Sezon içinde beraber oynayacağı İrfan Can Kahveci gibi önemli bir oyuncu daha var. İkisi birlikte Fenerbahçe'de ciddi değişimlere imza atabilirler.
İSKENDER GÜNEN
İlk 11'de sahaya çıktığı maçta beklentilerin üstünde bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Mükemmelbir sol ayağı var. Topla becerisi ve de uzaktan attığı şutlarla öne çıktı. Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapacak yeterlilikte bir oyuncu.
BÜLENT TİMURLENK
Kimseden ne Alex nede Talisca olmasını beklemeyin.Doğduğundaadını Lincoln koymuşlar!Yeteneğini ortaya koyabilmesi için devamlılığave çevresindeki oyuncuların dasürekli değişmemesine ihtiyacı var.