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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Ailesi için coştu coşturdu

VOLKAN DEMİR
Ailesi için coştu coşturdu

Sosyal medyadan yapılan ağır eleştiriler sonrası Samandıra’da mental destek verilen Brezilyalı sol ayak, ‘Bu maçı ailem için oynayacağım” dedi. 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı

Fenerbahçe'de 2 gol-1 asistle Slovacko maçının yıldızı olan Lincoln Henrique, bir hafta içinde hem yerden yere vuruldu hem de göklere çıkarıldı. Takımın Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından sosyal medyada kendisi ve ailesine yönelik ağır ifadeler nedeniyle çok kötü bir hafta geçiren Lincoln'ün, hafta boyunca Samandıra'da mental olarak kendini toparlaması için yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.

OYUNCULARA SOSYAL MEDYA TELKİNİ!
23 yaşındaki oyuncu gördüğü tepkiler sonrası Slovacko maçına "Bu maçı ailem için oynayacağım" diyerek çıktı. Attığı iki gol ve Emre Mor'a yaptığı asistle yıldızlaştı. Ancak Lincoln'ün halen sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle çok üzgün olduğu ifade edildi. Samandıra'da her futbolcuya yönelik olarak sosyal medya konusunda telkinlerde bulunuluyor. Oyuncuların bir gün göklere çıkartılıp ertesi gün ağır hakaretler alması teknik heyeti rahatsız ediyor. Bu konuda kulüp de taraftara "sakin olunması" çağrısında bulunuyor.

JESUS'UN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI
F.BAHÇE'YE bu sezon imza atan ilk isim olan Lincoln'ü, Jorge Jesus istemiş, transferi taraftarı pek de memnun etmemişti. Brezilyalı futbolcu, transferinde oldukça ısrarcı davranan hocasının ne kadar doğru bir karar verdiğini Slovacko karşısındaki performansıyla ortaya koydu. Sambacı, füzeleriyle tek başına rakibinin fişini çekti. Sol ayağını çok klas kullanan Lincoln, frikik vuruşu ve ceza sahası dışından muhteşem golüyle bu tip vuruşları çok kez izlettiren vatandaşı eski Beşiktaşlı Talisca'ya benzetildi. Lincoln, bu sezon resmi maçlarda Fenerbahçe'nin 4 golüne katkı verdi. 2-1 kaybedilen Dinamo Kiev rövanşında Szalai'nin attığı golün asisti de ona aitti.

LİNCOLN İÇİN NE DEDİLER?

GÜRCAN BİLGİÇ
Özlenen bir sol ayak. Taraftarın keyfini de yerine getirdi. Oyun içinde parlıyor. Emre Mor'u da hesaba katarsak Fenerbahçe artık rakip ceza sahası çevresinde dokunulmazlık kazandı. Hiçbir rakip faul yapmaya, frikik oluşturmaya cesaret edemez.

ALİ GÜLTİKEN
Yaratıcı oyuncular taraftarı heyecanlandırıyor. Hele bir de skora katkı yaptıklarında bütün ışıklar onların üzerine çevriliyor. Yeni bir oyuncu, beklentilere cevap verecek potansiyeli olduğunu Slovacko karşısında gösterdi. Sezon içinde beraber oynayacağı İrfan Can Kahveci gibi önemli bir oyuncu daha var. İkisi birlikte Fenerbahçe'de ciddi değişimlere imza atabilirler.

İSKENDER GÜNEN
İlk 11'de sahaya çıktığı maçta beklentilerin üstünde bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Mükemmel bir sol ayağı var. Topla becerisi ve de uzaktan attığı şutlarla öne çıktı. Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapacak yeterlilikte bir oyuncu.

BÜLENT TİMURLENK
Kimseden ne Alex ne de Talisca olmasını beklemeyin. Doğduğunda adını Lincoln koymuşlar! Yeteneğini ortaya koyabilmesi için devamlılığa ve çevresindeki oyuncuların da sürekli değişmemesine ihtiyacı var.

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