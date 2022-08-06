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Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:14

Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan için geliyor

Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan için geliyor

Uzun süredir Ahmetcan Kaplan'ı takip eden Ajax, Trabzonspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ajax'ın yanı sıra Sassuolo da 19 yaşındaki stoperle ilgilenirken, Bordo-Mavililer ise en az 10 milyon Euro bonservis bekliyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon vitrine çıkan ve özellikle Edgar sakatlandıktan sonra süre bulmaya başlayan Ahmetcan Kaplan, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderen Ajax'ın hafta içinde kapıyı çalması bekleniyor. Bordo- Mavili yönetim ise Ahmetcan'ın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi. 2003 doğumlu sol stoperi tek haneli rakamlara bırakmayı düşünmeyen Trabzonspor, transferde tok satıcı rolünü üstlenecek.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ
Karadeniz ekibi olası bir transferde, Ahmetcan'ın bir sonraki satışından pay maddesi olmasını da isteyecek. Genç savunmacının bir diğer ciddi talibi ise İtalya'dan Sassuolo. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü kadrosunda bulunduran Serie A'nın başarılı ekibi, aynı Ajax gibi geçen sezondan beri Ahmetcan'ı izliyor. (Fanatik)

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Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan için geliyor
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