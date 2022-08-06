Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan için geliyor

SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ

Karadeniz ekibi olası bir transferde, Ahmetcan'ın bir sonraki satışından pay maddesi olmasını da isteyecek. Genç savunmacının bir diğer ciddi talibi ise İtalya'dan Sassuolo. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü kadrosunda bulunduran Serie A'nın başarılı ekibi, aynı Ajax gibi geçen sezondan beri Ahmetcan'ı izliyor. (Fanatik)