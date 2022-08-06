Tecrübe istiyoruz

Abdullah Avcı, Hamsik’in sakatlığı nedeniyle orta sahaya bir takviye yapacaklarını açıkladı: “Tecrübeli oyuncu bakıyoruz. Umarım en yakın zamanda transferi gerçekleştiririz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyon takım olarak ilk maçları oynamanın çok zor olduğuna vurgu yaptı. Avcı, "Bunu her sene gördük. İlk yarıda oyunu koparabilirdik. Geçen sene çok yoğun bir sezonun ardındançok fazla ara olmadan Süper Kupa'yı almak, sonralige konsantre olmak kolay olmuyor. Gol yemeden devam ediyoruz. Bence değerli olan; organizasyonu sahada devam ettirmek" dedi. Sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak Marek Hamsik'in yerine orta sahaya transfer yapacaklarını da vurgulayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Marek Hamsik ile başka bir oyun, Hamsik'siz başka bir oyun oynuyoruz. Siopis'in savunma yönü çok güçlü amaMarek ile topa daha çok hakim olabiliyorduk. Bir B planımız var. Cebimizde dolaşıyor. Bir sağ stoper transfer eksiğimiz vardı, şimdi oraya da oyuncu bakıyoruz, izliyoruz. Doğucan da çok iyi gidiyor. O bölge için deneyimli, tecrübeli oyuncu bakıyoruz. Umarım en yakın zamanda onu gerçekleştirebiliriz."
İSTANBUL AVCISI!
TRABZONSPOR'UN uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bitiren Abdullah Avcı, İstanbul'da oynadığı maçlarda yakaladığı başarılı istatistikle dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo- mavili ekibin başına geçtikten sonra Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 12 lig maçından sadece birini kaybedip 2 kez berabere kaldı. Karadeniz ekibi, geçen sezon ligin son haftasında şampiyon unvanını resmen aldıktan sonra oynanan mücadelede Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.