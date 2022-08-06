Tecrübe istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyon takım olarak ilk maçları oynamanın çok zor olduğuna vurgu yaptı. Avcı, "Bunu her sene gördük. İlk yarıda oyunu koparabilirdik.Gol yemeden devam ediyoruz. Bence değerli olan; organizasyonu sahada devam ettirmek" dedi. Sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak Marek Hamsik'in yerine orta sahaya transfer yapacaklarını da vurgulayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Marek Hamsik ile başka bir oyun, Hamsik'siz başka bir oyun oynuyoruz.Bir B planımız var. Cebimizde dolaşıyor. Bir sağ stoper transfer eksiğimiz vardı, şimdi oraya da oyuncu bakıyoruz, izliyoruz.O bölge için deneyimli, tecrübeli oyuncu bakıyoruz. Umarım en yakın zamanda onu gerçekleştirebiliriz."TRABZONSPOR'UN uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini bitiren Abdullah Avcı, İstanbul'da oynadığı maçlarda yakaladığı başarılı istatistikle dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo- mavili ekibin başına geçtikten sonra Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 12 lig maçından sadece birini kaybedip 2 kez berabere kaldı. Karadeniz ekibi, geçen sezon ligin son haftasında şampiyon unvanını resmen aldıktan sonra oynanan mücadelede Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.