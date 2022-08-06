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Giriş Tarihi: 6.8.2022 20:49 Son Güncelleme: 6.8.2022 21:42

Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Maçta ilk düdük çaldı

Beşiktaş’ın konuğu Kayserispor! Maçta ilk düdük çaldı

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, lige galibiyetle başlamak isterken, sarı kırmızılılar deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Beşiktaş - Kayserispor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, lige galibiyetle başlamak isterken, sarı kırmızılılar deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Beşiktaş - Kayserispor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Weghorst, Muleka.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic.

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Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! Maçta ilk düdük çaldı
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