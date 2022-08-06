Beşiktaş’ın konuğu Kayserispor! Maçta ilk düdük çaldı

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, lige galibiyetle başlamak isterken, sarı kırmızılılar deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Beşiktaş - Kayserispor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Weghorst, Muleka.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic.