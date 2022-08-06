"BABACIĞIM FATİH TERİM"

Bodrum'da Fatih Terim'in konuğu olan Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler.