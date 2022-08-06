2012-2013 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Didier Drogba, bu yaz yeniden efsane teknik adamla bir araya geldi.
"BABACIĞIM FATİH TERİM"
Bodrum'da Fatih Terim'in konuğu olan Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler.
Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, ülkenin en önemli ve ikonik hocası Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyor?"