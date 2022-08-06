Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Didier Drogba'dan Fatih Terim paylaşımı: Heykelini dikmek için daha ne bekliyorlar?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:57 Son Güncelleme: 6.8.2022 16:00

Didier Drogba'dan Fatih Terim paylaşımı: Heykelini dikmek için daha ne bekliyorlar?

Didier Drogba’dan Fatih Terim paylaşımı: Heykelini dikmek için daha ne bekliyorlar?

Dünyaca ünlü Fildişili eski golcü Didier Drogba, Galatasaray'da bir dönem hocalığını yapan Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Drogba, "Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, ülkenin en önemli ve ikonik hocası Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyor?" ifadelerini kullandı.

2012-2013 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim'le birlikte Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Didier Drogba, bu yaz yeniden efsane teknik adamla bir araya geldi.

"BABACIĞIM FATİH TERİM"
Bodrum'da Fatih Terim'in konuğu olan Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler.

Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, ülkenin en önemli ve ikonik hocası Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyor?"

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de!
ÖSYM’den 2022 KPSS sınav yeri değişikliği uyarısı! KPSS sınav takvimi açıklandı mı?
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! "Suriye konusunda Putin ile mutabık kaldık"
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
O Abdülhamid’in kimse peşinden gitmez
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
ARKADAŞINA GÖNDER
Didier Drogba'dan Fatih Terim paylaşımı: Heykelini dikmek için daha ne bekliyorlar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA