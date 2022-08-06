Efsaneler bir araya geldi

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'da eski dünya yıldızı futbolcu Didier Drogba'yı ağırladı. G.Saray'dan eski öğrencisi Drogba ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınızkariyerinize baktığınızda, sahipolduğunuz anılar ve hayatınızda yereden insanlardan mutluluk duyuyorsanız,daha büyük bir şey başarmışsınızdemektir. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."