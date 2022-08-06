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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Efsaneler bir araya geldi

Efsaneler bir araya geldi
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'da eski dünya yıldızı futbolcu Didier Drogba'yı ağırladı. G.Saray'dan eski öğrencisi Drogba ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."

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