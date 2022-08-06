Emirhan İlkhan kontrolden geçti

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçti. Torino'nun, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Beşiktaş'ın hesabına yatırmasının ardından Emirhan, Torino'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerindebir sorun çıkmamasıhalinde Emirhanİlkhan yeni takımı ile5 yıllık (4+1) sözleşmeimzalayacak. Genç futbolcunun İtalyan ekibinden yıllık 600 bin Euro ücret alacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 gol kaydetmişti.