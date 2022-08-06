Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan İlkhan kontrolden geçti
Giriş Tarihi: 6.8.2022

Emirhan İlkhan kontrolden geçti

Emirhan İlkhan kontrolden geçti
Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçti. Torino'nun, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Beşiktaş'ın hesabına yatırmasının ardından Emirhan, Torino'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde Emirhan İlkhan yeni takımı ile 5 yıllık (4+1) sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun İtalyan ekibinden yıllık 600 bin Euro ücret alacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 gol kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? İşte birinci ve elenen isim
Aile Destek Programı ödemeleri 2022 devam ediyor! e-Devlet Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan İlkhan kontrolden geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA