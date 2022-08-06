Fatih Terim, Drogba’yı Bodrum’da ağırladı

Galatasaray'da, 2013 yılında yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Bodrum'daki evinde eski öğrencisi Didier Drogba'yı ağırladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.