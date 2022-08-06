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Giriş Tarihi: 6.8.2022 14:39 Son Güncelleme: 6.8.2022 14:49

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla İstanbul’a geliyor

Galatasaray’ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla İstanbul’a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez...

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

FORVETTE HEDEF SANCHEZ
Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

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Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla İstanbul’a geliyor
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