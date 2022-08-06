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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Menüden tatlı kalktı!

Menüden tatlı kalktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, oyuncuların beslenme programlarına da el attı. Fransız hoca Ümraniye Tesisleri’nde menüden tatlıyı çıkardı

Antrenmanlarda oyunculara kök söktüren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, yemeden içmeye her konuda düzen oturtmaya çalışıyor. Fransız teknik adam, futbolcuların daha doğru bir beslenme programıyla günlük hayatlarını sürdürmeleri için tesislerde de küçük değişiklikler yaptı. Bunlardan birisi de uzun bir süredir Ümraniye'de tatlının menüde yer almaması oldu. Futbolcularına bu konuda kısıtlama koyan deneyimli hocanın isteğiyle, bir süredir tatlı yapılmadığı ve daha hafif yemeklerin servis edildiği belirtildi.

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Menüden tatlı kalktı!
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