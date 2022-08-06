Menüden tatlı kalktı!

Antrenmanlarda oyunculara kök söktüren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, yemeden içmeye her konuda düzen oturtmaya çalışıyor. Fransız teknik adam, futbolcuların daha doğru bir beslenme programıyla günlük hayatlarını sürdürmeleri için tesislerde de küçük değişiklikler yaptı. Bunlardan birisi de uzun bir süredir Ümraniye'de tatlının menüde yer almaması oldu. Futbolcularına bu konuda kısıtlama koyan deneyimli hocanın isteğiyle,belirtildi.